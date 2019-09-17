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Mahmut Tuncer Mantık kitabına girdi

Ortaöğretim öğrencileri için hazırlanan bir Mantık kitabında Mahmut Tuncer'in yer alması, eleştirilere neden oldu.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 07:52..
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Çocuklara okutulan ve mantık sorularını içeren bir eğitim kitabında, türkücü Mahmut Tuncer yer aldı. Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" şeklindeki sözlerine yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

"GERÇEK DEĞİLDİR DİYE DÜŞÜNDÜM"

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem'in "Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir zaytung'tur dedim ama maalesef gercekmiş" ifadeleriyle paylaştığı tweet, kısa sürede çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Mahmut Tuncer Mantık kitabına girdi

"YENİ BASKIDA YOK"

Konuya ilişkin açıklama yapan yayınevi, kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'dan onaylı  olmadığını söyledi. Açıklamada, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" ifadelerine yer verildi.

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