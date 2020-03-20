1 YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ'lıları serbest bırakıyor Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ve Rakka illerindeki hapishanelerde tuttuğu çoğu DEAŞ'lı 200 kişiyi daha serbest bıraktı.

2 Karabük'te caminin avlusunda saf tutup namaz kıldılar Karabük’te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, koronavirüse karşı alınan önlem ve uyarıları dikkate almadı.

3 Belediyeler, korona nedeniyle su kesintisi yapamayacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.

4 Facebook, Türkiye'nin koronavirüs çalışmalarına destek olacak Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak için bakanlığa destek verecek.

5 Çin ve İtalya'da korona nedeniyle hava kirliliği azaldı İnsanların, salgın sebebiyle evlere kapanmasıyla beraber Çin ve İtalya'daki hava kirliliğinde azalma yaşandı.

6 Mahmutpaşa'da sokaklar boş kaldı, esnaf top oynadı Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokaklarda insanlar azalırken, bazı esnaflar salgına karşı uyarıları dikkate almadı.