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Mahmutpaşa'da sokaklar boş kaldı, esnaf top oynadı

Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokaklarda insanlar azalırken, bazı esnaflar salgına karşı uyarıları dikkate almadı.

İHA | 20.03.2020 - 15:22..
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Koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle insanlar önlemler almaya devam ediyor.

Türkiye'de de vakaların görülmesi vatandaşları endişelendiriyor.

EMİNÖNÜ ÇARŞISI BOŞ KALDI

İstanbul'da en kalabalık yerlerden birisi olan Eminönü Mahmutpaşa Çarşısı da koronavirüsten etkilendi. Her zaman insan selinin yaşandığı çarşı bomboş kaldı.

Salgın nedeniyle yetkililer vatandaşların evden çıkmamalarını, çıktıkları durumda bulundukları yerde 1 metre mesafesine dikkat ederek kendilerini izole etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Mahmutpaşa'da sokaklar boş kaldı, esnaf top oynadı

UYARILARI DİKKATE ALMAYARAK TOP OYNADILAR

Yetkiler tarafından yapılan, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 metre mesafesinin korunması yönündeki uyarıyı dikkate almayan esnaf dakikalarca çarşıda futbol oynadı.

Mahmutpaşa'da sokaklar boş kaldı, esnaf top oynadı

Mahmutpaşa'da sokaklar boş kaldı, esnaf top oynadı

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