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Antalya'da intikam almak isteyen kadın yanlış kişinin aracını yaktı

Ayrıldığı erkek arkadaşına ders vermek isteyen Züleyha A., yanlış otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi.

DHA | 01.07.2019 - 11:48..
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Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili, adının 'Mahmut' olduğunu söylediği kişinin aracına benzeten Züleyha A., pet şişeyle benzin alıp aracın yanına geldi.

Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi.

Garip olansa, yaktığı araç bahsettiği kişiye ait değildi.

'MAHMUT'UN OTOMOBİLİ' DİYE BAŞKASININ ARACINI YAKTI

Otomobilin yandığını gören Cihan Kiş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.

Antalya'da intikam almak isteyen kadın yanlış kişinin aracını yaktı

"O BENİ YAKTI, BEN DE ARABASINI"

Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde bu isimde biri olmadığını söyledi.

Antalya'da intikam almak isteyen kadın yanlış kişinin aracını yaktı

Antalya'da intikam almak isteyen kadın yanlış kişinin aracını yaktı

Antalya'da intikam almak isteyen kadın yanlış kişinin aracını yaktı


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