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Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ünlü isimlerin İmamoğlu'na destek paylaşımı yapması AK Parti'de tepkiye neden oldu.

AA & Ensonhaber | 13.05.2019 - 09:53..
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Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Yerel seçimin tekrarlanması kararı sonrası sanatçı ve oyunculardan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.

Bu desteğin verilmesi çok konuşuldu. Desteği veren sanatçılar arasında geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sinema yasası meselesini görüşmek üzere bir araya gelen isimler de vardı.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı'nda nu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ARKADAN ŞAKŞAKÇILIK YAPIYORSUNUZ"

Erdoğan, "Sinema dünyasıyla ilgili olarak bize kadar kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bunu yapıp ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız, bunu neyle ifade edeceğiz, neyle izah edeceğiz. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla konuşan sanatçıları baş göz ederiz. Onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız" dedi.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

O gün o toplantıda yer alan isimlerden Demet Akbağ, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer gibi isimler Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

KIRMIZIGÜL SESSİZ

Ancak daha önce muhalif çıkışlarıyla bilinen Mahsun Kırmızıgül, sessiz kalarak İmamoğlu'na destek veren bir paylaşım yapmadı.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

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