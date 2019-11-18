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Mahsun Kırmızıgül: Yıldız Kenter'e çok şey borçluyum

Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter’in hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesine baş sağlığı diledi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 07:48..
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Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yıldız Kenter’inde kadrosunda yer aldığı Beyaz Melek filminin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de haberi alır almaz hastaneye gelerek ailesine başsağlığı diledi.

"HOCAYI KAYBETTİK"

Hastane çıkışında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Kırmızıgül, "Çok üzgünüm, ben ailesinin, hem sanat dünyasında tiyatro dünyasına, sinema dünyasının herkesin başı sağ olsun. Çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik.

"BİR SANİYE CANİKOM"

Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum. Setin ilk gününde, sahnenin ilk planı için hazırlıklar yapıldıktan son motor diyeceğim zaman ‘Bir saniye canikom. Sen hepimizin hocasısın. Biz sana inanıyor, güveniyoruz’ dedi. İlk kez film çeken birisi için bu çok önemliydi. Çünkü gerçekten büyük bir set, ilk kez film çekeceğim. Bana söylediği o sözle, ekibin bütün oyuncularına o set bitene kadar görmeliydiniz. Birçok dizi ve film setinde bulundum ama Beyaz Melek’in seti beni gerçekten çok anlamlı, bir o kadar farklıydı. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

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