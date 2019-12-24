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Mahsur kalan ineği kurtarıp, sedye ile taşıdılar

Sivas merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarıldı.

DHA | 24.12.2019 - 20:07..
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Sivas'ın Hıdırnalı köyünde yaşayan Ahmet Turan İmece'ye ait hamile inek, bir süre önce kayalıklarda mahsur kaldı.

Hayvanlarını otlattığı sırada ineklerden birinin eksik olduğunu gören İmece, çevrede yaptığı araştırmalarda hayvanın uçurumun kenarındaki kayalıklara sıkıştığını gördü.

İNEK GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

İmece'nin durumu bildirmesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için harekete geçti. Kayalıklardan kurtarılan inek yürüyemeyince İmece ve köylüler bulunduğu yere çadır yapıp, içerisine yiyeceğini bıraktı.

Gece arazide kalan ineğin bulunduğu alana araç ulaşımının olmaması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi yetkililerine bildirildi. İş makinesi gebe ineğin bulunduğu alana kadar yol açtı.

SEDYE YAPIP TRAKTÖRLE ÇEKTİLER

Yürüyemeyen inek için köylüler ağaç ve çalılardan sedye yapıp onu da traktörün arkasına bağlayarak köye kadar taşıdı. Ahmet Turan İmece, gebe ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar -1


Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar -2

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