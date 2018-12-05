Mahsur kalan kedi ve köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Malta Mahallesi’nde bulunan Kuvayi Milliye İlkokulu’nun bahçesinde oynayan öğrenciler, kafası okulun bahçe duvarı ile demir çit arasına sıkışan köpeği gördü. Öğrencilerinin haber vermesi üzerine okul yönetimi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde köpeğin kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bırakılan köpek, daha sonra ekiplerin bırakması üzerine olay yerinden uzaklaştı.

MOTORDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Öte yandan, Adnan Menderes Bulvarı’nda Adnan Torun isimli bir vatandaşa ait 41 ABM 616 plakalı otomobilin motor kısmında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından aracın motor kısmında mahsur kalan kedi kısa sürede kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi sokağa salıverildi.