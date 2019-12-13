Karaman'ın Ermenek ilçesinde, çiftçi olan 63 yaşındaki Ali Sabuncu ve eşi, beraber gittiği bağ evinin yakınlarında bir köpeğin havladığını fark etti.

Sabuncu çifti ertesi günde, aynı köpeğin sesini duydu. Etrafı kontrol eden Şenay Sabuncu, havlayan köpeğin dere yatağının yamacında mahsur kaldığını gördü, durumu eşine anlattı.

KÖPEĞİ KURTARDILAR

Kendisi de köpek besleyen Ali Sabuncu, ağaca bağladığı iple dere yatağının yamacına indi. Mahsur kalan köpeği kurtardı. Ali Sabuncu, aç ve bitkin düşen köpeği besledikten sonra doğaya bıraktı.

Mahsur kalan köpeği, yanına iple inerek kurtardı ViDEO

''İPLE TIRMANARAK YUKARI ÇIKARDIM''

Ali Sabuncu'nun köpeği kurtarma anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köpeğin yanına indiğinde saldırabilir düşüncesiyle tedirgin olduğunu belirten Sabuncu, ''Yanına ulaştığımda, tepkisini ölçmek için yanımda götürdüğüm ekmeği önüne attım. Tepki vermedi. Bitkin ve açtı. Sonra başını okşadım. Saldırgan yapısı olmayınca iple tırmanarak yukarı çıkardım. Ben köpeği yukarı çıkardığım sırada, yukarda da bir köpek havlıyordu. Adeta onu yukarı çağırıyordu. Aç olduğu için besledim, sonra da bıraktım.'' dedi.