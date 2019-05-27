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MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

MAK Danışmanlık'ın 23 Haziran anketinde Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde olduğu görüldü.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 14:12..
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MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala anket sonuçları yayınlanmaya başladı.

MAK Danışmanlı, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi 11 bin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayınladı.

2 PUANLIK FARK

Sonuçlarda; CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 50,3 oranına ulaştığı, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 48,2 oranında kaldığı görüldü.

Saadet Partisi'nin adayı ise yüzde 0,75 oranına ulaşabildi.

MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat'ın Twitter hesabında sabitlenen tweet'te, Kulat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkıştığı görülüyor.MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

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