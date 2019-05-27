MAK seçim anketi sonuçlarını yayınladı

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75 yaşında Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi

Edirne'de 3 yılda mezun olan Şevki Kılıç, okulun en yaşlı öğrencisi olarak kayıtlara geçti. Kılıç'a, sınıf arkadaşları "Bilge Amca" lakabını verdi.