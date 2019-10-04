Makam aracı giden başkan eşekle yoluna devam etti

KKTC'de gündem olan olay, önceki gün meydana geldi.

Dipkarpaz Belediyesi’nin 2010 yılından kalan elektrik borcu, faizleriyle birlikte 30 bin TL'ye çıktı.

Belediye, bütçesinin olmadığı gerekçesiyle parayı ödeyemedi.

ENGEL OLAMADI

Bunun üzerine haciz memurları, Belediye Başkanı Suphi Coşkun'un evine gitti. Memurlar, Belediye'nin makam aracına el koyacaklarını belirtti. Aracına el konulmaması için uğraş veren Suphi Coşkun, bunda başarısız oldu.

EŞEKLE İŞİNE GİTTİ

Medyaya açıklama yapan Coşkun, "İşçilerin parasını değil, aracı verdim. Bundan sonra işe eşekle giderim.” dedi. Dediğini yapan Başkan Coşkun, bu sabah belediyeye eşekle gitti. Eşek, makam aracının olduğu yere bağlandı.

"SORUN DEĞİL"

DHA'ya konuşan Coşkun, "Bizim amacımız makam aracı falan değil. Borcumuzu faizsiz ödemek istedik kabul etmediler. Eşekle de işe gideriz, sorun değil.” dedi.

Kıbrıs'ta, Karpaz eşekleri dünyanın en güzel gözlü hayvanları olarak biliniyor.