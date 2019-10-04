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Makam aracı giden başkan eşekle yoluna devam etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Belediyesi'nde başkanın kullandığı makam aracına, haciz geldi. Başkan, haciz nedeniyle işine eşekle gitmeye başladı.

DHA | 04.10.2019 - 16:25..
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KKTC'de gündem olan olay, önceki gün meydana geldi.

Dipkarpaz Belediyesi’nin 2010 yılından kalan elektrik borcu, faizleriyle birlikte 30 bin TL'ye çıktı.

Belediye, bütçesinin olmadığı gerekçesiyle parayı ödeyemedi.

ENGEL OLAMADI

Bunun üzerine haciz memurları, Belediye Başkanı Suphi Coşkun'un evine gitti. Memurlar, Belediye'nin makam aracına el koyacaklarını belirtti. Aracına el konulmaması için uğraş veren Suphi Coşkun, bunda başarısız oldu.

Makam aracı giden başkan eşekle yoluna devam etti

EŞEKLE İŞİNE GİTTİ

Medyaya açıklama yapan Coşkun, "İşçilerin parasını değil, aracı verdim. Bundan sonra işe eşekle giderim.” dedi. Dediğini yapan Başkan Coşkun, bu sabah belediyeye eşekle gitti. Eşek, makam aracının olduğu yere bağlandı.

Makam aracı giden başkan eşekle yoluna devam etti

"SORUN DEĞİL"

DHA'ya konuşan Coşkun, "Bizim amacımız makam aracı falan değil. Borcumuzu faizsiz ödemek istedik kabul etmediler. Eşekle de işe gideriz, sorun değil.” dedi.

Makam aracı giden başkan eşekle yoluna devam etti

Kıbrıs'ta, Karpaz eşekleri dünyanın en güzel gözlü hayvanları olarak biliniyor.

Makam aracı giden başkan eşekle yoluna devam etti

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