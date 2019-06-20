Makas atan maganda MOBESE'ye takıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda hız limitini aşarak seyir halindeki araçlara makas atan beyaz renkli otomobil, bir süre böyle ilerledi.

Bu sırada MOBESE kameralarına yakalanan otomobil, sistemi izleyen ekipler tarafından adım adım takip edildi. Otomobil trafik seyrinin azaldığı bir bölgede, trafik polisleri tarafından durduruldu.

Makas atan sürücü mobese kameralarına yakalandı İZLE

CEZAYI YEDİ

Trafiği tehlikeye atarak makas atmaktan dolayı otomobil sürücüsüne, bin 2 lira idari para cezası uygulandı.