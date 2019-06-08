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Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde otomobilinin sürücüsü makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarptı.

İHA | 08.06.2019 - 05:58..
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Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Edirne istikametinde seyir halindeki sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 34 RJ 5171 plakalı otomobil, makas atmaya çalıştığı sırada orta şeritte seyreden 33 CNT 40 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Otomobil ise çarpmanın ardından bariyerlere vurdu.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Ortalığın savaş alınanına döndüğü kazada, 5’i çocuk 9 kişi yaralanırken, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü yaralı şekilde olay yerinde kaçtığı ileri sürüldü.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olay yerindeki sağlık ekipleri ve vatandaşlar ise yaralının olup olmadığını öğrenmek için otomobil altında yaralı arama yaptı. Panelvan araçtan valizlerin ve eşyaların savrulduğu görüldü.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Yaralıların kaldırılmasının ardından temizlik görevlileri yolda çalışma yaptı. Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas attığı ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

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