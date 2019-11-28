Makas atarak 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü bulunamadı

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz haziran ayında, seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf Arıboğa (23), yanındaki kişinin ise Abdülsamet Topçi (29) olduğunu tespit etti. Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Abdülsamet Topçi ile Mehmet Topçi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kazanın ardından kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa ise halen aranıyor.

"EVİME GİREMİYORUM"

Kazada eşi Seyhan ve küçük oğlu Mushap Yahya Özçelik'i kaybeden İlhan Özçelik, ailesini darmadağın eden sürücü Yusuf Arıboğa’nın bir an önce bulunmasını istedi.

Makas atan sürücü 4 kişinin ölümüne neden oldu İZLE

Kazanın üzerinden yaklaşık 6 ayın geçtiğini belirten İlhan Özçelik, "Bayram tatiline gittik, tatil dönüşü adam makas atarak bizim arabaya çarptı. 6 aydır halen yakalanmadı. Normal bir kavga olsa hemen adam yakalanıyor, bu 4 tane can aldı. Eşim ve oğlumu kazada kaybettim, iki tane de yeğenim. Baya zor durumdayım, üç tane kız çocuğum kaldı. Annem de önceden vefat etmişti. Ben ve yengem bakmaya çalışıyoruz. Adamın yakalanmasını istiyoruz. Kaza sonrası bir kızımın gözü görmüyor, ayakları da kırık. O adamın yakalanmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizi perişan etti, kendi evime bile giremiyorum." dedi.

"ANTALYA'YA KADAR KAÇIRILDI"

Ailenin Avukatı Mehmet Önder Mutlu ise kaza sonrası gelişen olayları anlatarak, "Şahıs olay yerinden kaçmış, başka birilerinin desteğiyle Antalya'ya kadar kaçırılmıştır. Antalya'dan sonra nereye kaçtığını tam bilemiyoruz. Olaydan 6 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen halen yakalanmamıştır. Bu şahısın dışarıda olması müvekkillerimin içini çok yakmaktadır ve derinden üzmektedir. Bu şahıs için yakalama kararı çıkartıldı fakat yakalanamıyor. Yurt dışına çıkıp çıkmadığı bunu da bilemiyoruz. Olaya ilişkin işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz. Bir nebze de olsa müvekkilimin acısı dinmiş olur." ifadelerini kullandı.