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Makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu

Şile yolunda ilerleyen bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi.

İHA | 12.04.2019 - 09:22..
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Kamyon sürücüsünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Şile yolu Çekmeköy mevkisinde hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Kamyon sürücüsünün, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerlediği de gözlendi.

Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

Şile yolunda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu ViDEO

Makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu

HARFİYAT KAMYONUNUN TEHLİKE SAÇTIĞI ANLAR

Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen hafriyat kamyonu bir anda sol şeride doğru makas atıyor, ardından hızla ilerliyor.

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