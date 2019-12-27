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Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde oğluyla birlikte olduğu araçla makas atarak ilerlediği sırada otomobillere çarpan sürücü, polis çağırılacağını duyunca küçük oğlunu bırakarak kayıplara karıştı.

İHA | 27.12.2019 - 01:06..
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İstanbul E-5 Karayolu Okmeydanı mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, O.K. isimli alkollü sürücü, oğlunun da içinde bulunduğu 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araçla makas atarak ilerlemeye başladı. Dikkatsiz bir şekilde ilerleyen O.K., aynı istikamette ilerleyen iki tane otomobile zarar vererek yoluna devam etmeye çalıştı. Bu sırada araçları zarar gören otomobil sürücüleri ise, alkollü sürücüyü takip ederek, bir yerde durdurdu.

Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

POLİS ÇAĞRILACAĞINI DUYDU, ÇOCUĞUNU BIRAKIP SIVIŞTI

Hafif ticari aracı durduran otomobil sürücüleri, alkollü sürücüyü araçtan indirerek konuşmaya çalıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüleri polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunurken, küçük çocuk ise ağlamaya başladı. Olayın polis ekiplerini bildirildiğini öğrenen O.K. küçük oğlunu olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri korkan çocuk için, ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşanan olaydan dolayı korkan küçük çocuğu tedbir amaçlı kontrol ederek sakinleştirmeye çalıştı.

Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

"ÇOCUĞUN ÖNÜNDE VİSKİ VARDI"

Otomobilinin camı kırılan Sait Emir, “E- 5 üzerinden gelirken inanılmaz hızlı bir şekilde aynalara çarpıp kaçınca hemen akabinde arkasından geldim. Burada da önünü kestim, durdum, kapattım hemen indim aşağıya kapısını açtım. Aşırı derecede sarhoştu. Hemen ardından anahtarı aldım. Baktım yan tarafta çocuk oturuyor. Çocukta baya kusmuştu. Bir de viski şişesi vardı. Çocuğun içip, içmediğinden tam emin değilim. Hemen 155’i aradık. Baya bize saldırmaya çalıştı. Arabasının anahtarını almaya çalıştı, direndi. Biraz önce polisler gelince kaçtı kendisi. Polis görünce kaçtı. Çocuk baya kusmuştu. Alkollü olup olmadığını anlamadık. Onlar tespit edecekler. Ama çocuğun önünde viski vardı. Şu anda koltuğun önünde duruyor. Çocuğun şu anda sağlığı daha iyi” dedi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde küçük çocuğun annesine ulaşan polis ekipleri, olay yerine çağırdı. Küçük çocuk annesine teslim edilirken, ekipler kaçan alkollü sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı

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