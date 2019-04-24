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Makas atıp kazaya neden olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

Kağıthane'de makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü, kazaya neden olduktan sonra durmayarak kaçtı.

DHA | 24.04.2019 - 06:41..
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TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde, plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü, yolda seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı.

Makas atıp kazaya neden olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

MAKAS ATAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

Başka bir sürücü, makas atan araca çarpmamak için sola direksiyon kırdı ve sol şeritte ilerleyen 34 FJ 7072 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle de otomobil savrulup takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Makas atıp kazaya neden olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

KAZANIN FAİLİ SÜRÜCÜ KAÇTI

Makas atarak kazaya yol açan sürücü, durmayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan diğer sürücü de şoka girdi.

Makas atıp kazaya neden olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Makas atıp kazaya neden olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

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