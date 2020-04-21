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Makas atmaya çalışan araç, park etmiş otomobile çarptı

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarparken, o anlar cep telefonuna kaydedildi.

DHA |
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Makas atmaya çalışan araç, park etmiş otomobile çarptı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler istikameti Fenertepe Kavşağı mevkiinde, süratli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü makas atarak önündeki TIR'ın sağından geçmeye çalıştı.

Makas atmaya çalışan araç, park etmiş otomobile çarptı

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bu sırada ikaz lambaları açık halde emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet şeridinde bekleyen otomobil havaya savruldu.

Sultangazi'deki kaza anı cep telefonu kamerasında -4

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANINI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ

Yaşanan kazayı başka bir sürücü saniye saniye kaydetti. Görüntülerde otomobilin TIR'ın sağından geçmeye çalışırken, emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile ve TIR'a çarptığı görülüyor.

Sultangazi'deki kaza anı cep telefonu kamerasında -1

Sultangazi'deki kaza anı cep telefonu kamerasında -2



Sultangazi'deki kaza anı cep telefonu kamerasında -5

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