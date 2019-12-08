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Makas atmaya çalışırken bariyerlere çarptı

Beylikdüzü'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

DHA | 08.12.2019 - 12:47..
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İstanbul Beylikdüzü'nde makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü, son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip, en sağ şeritten en sol şeride geçti.

Kontrolü kaybeden sürücü, metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü'nde makas atmaya çalışırken bariyerlere çarptı ViDEO

ZOR BELA DURABİLDİ

Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü, direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

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