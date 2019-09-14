Makas attı, önce bariyere sonra başka araca çarptı

Ankara istikametine seyir halindeyken makas attığı belirtilen Doğanay Tüzün idaresindeki 34 BRK 561 plakalı otomobil, İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu'nda önce yolun sol tarafındaki bariyerlere ardından aynı yönde giden Yunus Köşk’ün kullandığı 34 KE 9770 otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle Tüzün’ün kullandığı otomobil savruldu, refüje çarpıp takla atarak durabildi. Köşk’ün kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansa taşınırken, sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise, başka herhangi bir kazanın olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

ARAÇLARDAN KOPAN PARÇALARI TEMİZLİK EKİPLERİ TOPLADI

Trafiğin tek şeritten sağlandığı kaza sonra kullanılamaz hale gelen araçlardan kopan parçalar temizlik görevlileri tarafından toplandı. Daha sonra araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kaza yerinde park eden meraklı sürücüler, telefonlarına sarılarak sosyal medyada yayın yapan hesap için görüntü ve fotoğraf aldığı görülmesi dikkat çekti. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.