Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

İzmir'de Emrah U. yönetimindeki otomobil, Karşıyaka'dan Bayraklı'ya giderken makas atmaya başladı. Emrah U., bir otomobili solladığı sırada direksiyon kontrolünü yitirince, aynı yönde ilerleyen Rahim Yılgın'ın yönetimindeki plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.
6 KİŞİ GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki otomobil, defalarca takla attı. Diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya karışan iki otomobildeki 6 kişiyi güçlükle çıkarttı.
Kaza sonucu, otomobiller hurdaya dönerken, 6 kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Rahim Yılgın, Emrah U.’nun otomobilinin arkadan vurmasıyla bir anda takla atmaya başladıklarını ileri sürdü.