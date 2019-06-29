taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin hakim karşısına çıktı.

DHA | 29.06.2019 - 09:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kadıköy D-100 Karayolu'nda makas atarken zincirleme kazaya neden olan Ahmet ve Betül Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Makasçı çift savcılıkta ifade verdi. Soruşturmayı yöneten savcı Betül Şahin, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan, Ahmet Şahin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

D-100 Karayolunda zincirleme trafik kazası ARŞİV

KARAKOLA İMZA ATACAKLAR

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Betül Şahin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ahmet  Şahin de yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Makasçı çifte yurt dışı yasağı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

321
Kredi kartı faizleri indirildi

Kredi kartı faizleri indirildi

85
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

165
Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

96
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

36
Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Lunaparkta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

18
7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir