Makedonya'ya Atatürk anıtı

Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, kültürel programa çok sayıda davetli katıldı.

ADALAR BELEDİYESİ BAĞIŞLADI

Programın ardından şehirde bulunan Karşıyaka Belediyesi Dostluk Parkı'nda, Köprülü Belediyesi ile kardeş belediye olan Adalar Belediyesi tarafından bağışlanan, Atatürk anıtı açıldı.

Açılışın ardından heyetler anıta çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Köprülü Belediye Başkanı Kocevski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün, Adalar Belediyesi'nden hediye edilen anıtının açılışını yaptıklarını söyledi.

ÇOK İYİ BİR JEST

Kocevski, "Atatürk'ün sadece Kocacık kökenli olması, Manastır'da eğitim görmesi açısından değil, onun sadece Türk tarihi için değil dünya tarihi için de önemli bir şahsiyet olması nedeniyle, bunun bizim tarafımızdan çok iyi bir jest olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

BÜSTÜN NEREYE KONULACAĞINA VATANDAŞLAR KARAR VERECEK

Türkiye'deki kardeş belediyelerden Atatürk büstünün de hediye edildiğini aktaran Kocevski, büstün nereye koyulacağına şehirde yaşayan Türk kökenli vatandaşların karar vereceğini ifade etti.

Ace Kocevski, Köprülü'nün, Türkiye'den Adalar, Karşıyaka ve Çan belediyeleri ile kardeş belediye olduğunu sözlerine ekledi.