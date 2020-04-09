Makemake nedir

Kuiper Kuşağı popülasyonundaki ikinci büyük cisim olan Makemake, Güneş sistemindeki bilinen dördüncü büyük cüce gezegendir. Çapı kabaca Plüton'un dörtte üçü kadardır.

METAN İLE KAPLI

Tahminlere göre Makemake'in yüzeyi; metan, etan ve nitrojen buzulları ile kaplıdır. Makemake, üst düzey amatör bir teleskop tarafından incelenecek kadar büyük ve parlaktır. 2015 yılında NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, Makemake'in etrafında dönen küçük bir nesne keşfettiler.

PLÜTON'DAN SÖNÜK

Makemake, Güneş sistemi dışındaki bilinen en parlak ikinci nesnedir ve Plüton'dan biraz daha sönüktür. Rengi, kırmızımsı kahverengidir ve bilim adamlarının yüzeyinde bir metan tabakası içerdiği sonucuna varmasına neden olmuştur.