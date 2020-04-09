taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7336
Euro
7.3178
Altın
1662.55
Borsa
94302.67
Gram Altın
359.35
Bitcoin
49057.28

Makemake nedir

Makemake, Güneş sistemindeki bilinen dördüncü büyük cüce gezegendir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Makemake nedir

Kuiper Kuşağı popülasyonundaki ikinci büyük cisim olan Makemake, Güneş sistemindeki bilinen dördüncü büyük cüce gezegendir. Çapı kabaca Plüton'un dörtte üçü kadardır.

METAN İLE KAPLI

Tahminlere göre Makemake'in yüzeyi; metan, etan ve nitrojen buzulları ile kaplıdır. Makemake, üst düzey amatör bir teleskop tarafından incelenecek kadar büyük ve parlaktır. 2015 yılında NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, Makemake'in etrafında dönen küçük bir nesne keşfettiler.

PLÜTON'DAN SÖNÜK

Makemake, Güneş sistemi dışındaki bilinen en parlak ikinci nesnedir ve Plüton'dan biraz daha sönüktür. Rengi, kırmızımsı kahverengidir ve bilim adamlarının yüzeyinde bir metan tabakası içerdiği sonucuna varmasına neden olmuştur.

Makemake nedir

İlginizi Çekebilir
Porto Rikolu Sendromu nedir
Nadir görülen bu hastalık, dövüşme hastalığı olarak bilinir. Kişi ani durumlarda önüne çıkan herkese vurmak ister.
Aviophobia nedir
Uçuşla ilgili aşırı korku duyulması anlamına gelir.
Truman Sendromu nedir
Popüler yaşam tarzının benimsenmesiyle birlikte televizyonda gördükleri şeylerin etkisi altında kalan insanların, kendilerinin gözetlendikleri hissine Truman Sendromu denir.
Cloudflare nedir
Cloudflare; içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirkettir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CFO nedir
CFO nedir
0
HTTP nedir
HTTP nedir
0
TÜİK nedir
TÜİK nedir
0
Ramazan şerbeti nasıl yapılır
Ramazan şerbeti nasıl yapılır
11
Rol model nedir
Rol model nedir
0
Müdara nedir
Müdara nedir
0
Turritopsis Dohrnii nedir
Turritopsis Dohrnii nedir
2
[+] Görüş bildir