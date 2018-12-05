Makula dejenerasyonu nedir

Karşıya baktığımızda kornea ve lens tarafından, ışık, makulaya odaklanır. Görmemiz, merkezde daha keskin kenarlara doğru ise daha zayıftır. Makula dejenerasyonu işte bu sarı noktanın hasarlanması sonucu ortaya çıkar.

TEMEL RİSK FAKTÖRÜ “YAŞ”

Makula dejenerasyonunun gelişmesinde temel risk faktörü ilerleyen yaş. Bunun yanı sıra aile öyküsü, cinsiyet (kadınlarda daha fazla), açık renkli göz, hipertansiyon, kalp hastalığı, sigara öyküsü ve UV ışınları da risk faktörleri. Hastalık, duyusal retinanın hemen arkasında yer alan, retina pigment epitelini, koryokapillaris dokusu ve Bruch membranı gibi dokuları etkilemekle birlikte, görme kaybı fotoreseptör hücrelerin hasarlanması sonucunda gelişiyor.

TAM KÖRLÜĞE YOL AÇMIYOR

Makula dışında kalan retina alanları sayesinde, çevresel görme korunuyor. Bu nedenle makula dejenerasyon tam bir körlüğe yol açmaz, ancak yakın çalışmayı ve okumayı çeşitli optik yardımcı cihazlar olmadan imkânsız hale getirebilir.

EN BELİRGİN BULGULAR

Keskin görmede bozukluk, bulanık ve puslu görme. Görüntülerin ortası bulanık, ancak kenarları normal görünür. Elektrik direkleri, kapı-pencere kenarları, yazıların satırları gibi düz çizgilerin dalgalı görünmesi. Görme alanın ortasında karanlık ya da boş bir alanın belirmesi.

TEDAVİ ŞEKLİ

Kuru tip: Herhangi bir tedavi yöntemi yok. Çeşitli vitamin ve element takviyelerinin ve bazı antioksidan özelliğe sahip olan ilaçların, hastalığın gidişini yavaşlatabildiği söyleniyor.

Yaş tip: Anormal olarak gelişme gösteren ve makulaya yarar yerine zarar veren damarların çok erken dönemde lazerle yakılarak geriletilmesi mümkün oluyor.