Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 25 azaldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması, ülke genelinde uygulanan eş zamanlı "Güven" ve "Huzur" uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları azalttı.

ASAYİŞ SUÇLARI AZALDI

Bu yılın 11 ayında mal varlığına karşı işlenen asayiş suçları, alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 azaldı. Ayrıca 2017'nin 11 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 6,6 artarak yüzde 45'e ulaştı.

Geçen yılın 11 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre, oto hırsızlığı yüzde 35,6, otodan hırsızlık yüzde 33,8, ikametten hırsızlık yüzde 28,2, iş yerinden hırsızlık yüzde 25,8, yankesicilik yüzde 24,3, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 22,9, kapkaç yüzde 22,8, yağma (gasp) yüzde 11,6, dolandırıcılık yüzde 6,7 oranında düştü.

EVDEN HIRSIZLIK GÜNLÜK OLAY SAYISI YÜZDE 30 AZALDI

Alınan tüm güvenlik önlemleri, evden hırsızlık günlük olay sayısını da azalttı. Buna göre, 2017'de ülke genelinde günlük 262 evden hırsızlık olayı meydana gelirken 2018'de bu sayı 183'e düşerek yüzde 30 azaldı.

Bu yılın 11 aylık döneminde, günlük İstanbul'da 55, Ankara'da 11, İzmir'de 8 evden hırsızlık olayı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olayı, Ankara'da yüzde 64,5, İstanbul'da yüzde 30,5, İzmir'de 58,6 azaldı.

Geçen yılın aynı döneminde ise Ankara'da 30, İstanbul'da 79, İzmir'de 19 günlük evden hırsızlık olayı meydana gelmişti.