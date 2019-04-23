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Malatya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 23.04.2019 - 16:52..
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Ankara, Kayseri, Iğdır, Gaziantep ve Muş illerinde toplam 19 adreste eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

12 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve aralarında askerlerin de bulunduğu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

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