Malatya oyunu Selahattin Gürkan'a verdi

Malatya yine AK Parti dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Selahattin Gürkan 227 bin 374, CHP adayı Soner Gökçe 71 bin 553 oy aldı.

GÜRKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Selahattin Gürkan,1958 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunu. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan,1995-2001 yılları arasında MEB ilköğretim müfettişi, 2001 ile 2009 yılları arasında Malatya İŞ-KUR il müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004-2009 (bağımsız) ve 2009-2013(AK Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. 3.dönem belediye başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle sürdürmektedir. Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.