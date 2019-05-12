Malatya TÖTM’de çıkan yangında kundaklama şüphesi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ninin Beyin Cerrahi Bölümü’nde 01.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Dumanın Beyin Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Selami Çağatay Ünal’ın odasında meydana gelen yangından kaynaklandığı belirlendi. Merkezin otomatik yangın söndürme sistemi devreye girerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale etti ve söndürüldü.

5 HASTA DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının çıktığı yerin yakınındaki Doğum ve Radyasyon Onkolojisi servislerindeki 5 hasta, dumandan zehirlenme tehlikesiyle başka servise nakledildiler.

HASTA YAKINI TARAFINDAN ÇIKARILDI İDDİASI

Yangının, daha önce de tehditlerde bulunan bir hasta yakını tarafından çıkarıldığı iddiaları üzerine araştırmaya başlayan polis, olayla ilgili olarak tüm teknik kayıt ve görüntüleri inceledi. İnceleme sonucu olayla ilgili olduğu gerekçesiyle U.K. adlı şahsın gözaltına alındığı bildirildi.