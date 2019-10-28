Malatya ve Adıyaman arasındaki kavga büyüyor

Malatya ile Adıyaman arasında sular durulmuyor.

İki ilin kavgası adeta 'Tosun Paşa' filmine döndü. Verimli yayladan yıllar boyu birlikte geçimini sağlayan il sakinleri, artık birlik ve beraberlik istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Adıyamanlı bir grup, yaylada yol açmak isteyen Malatyalı bir gruba saldırmış, olayda 5 kişi yaralanmıştı.

Bugün o yaylanın olduğu yerde Malatyalılar ve jandarma ekipleri vardı.

İSMET İNÖNÜ DÖNEMİNE GİTTİ

Yaylanın kendilerine ait olduğunu öne süren Malatyalılar, eylem yaparak yetkililerden yardım istedi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yayla ile ilgili Malatyalılar, yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini ileri sürdü.

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"SINIR TABELASIYLA KİM OYNUYOR?"

Malatyalılar, olayın daha da büyümeden yetkililer tarafından sınırın belirlenmesini, ve bu tartışmaya son verilmesini istedi. Malatyalı vatandaşlardan İlhan Özcan, sınırın net bir şekilde çizilmesini isteyerek, "Sınırın tabelası bir 7 kilometre aşağı, bir 7 kilometre yukarı çekiliyor. Bunlarla kim oynuyor? Bu yetkililerimiz, bunları görmüyorlar mı? İki köy niye birbirine düşman olsun? Niye birbiriyle kavga etsin?” dedi.

'OLAYLAR BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLSÜN'

Karagözler Dernek Başkanı Abdullah Sarı ise olaylar büyümeden çözülmesi gerektiğini savunarak, "En kısa zamanda bu işler çözülürse, hepimiz memnun bir şekilde mutlu bir şekilde, işimize gücümüze bakarız.” ifadelerini kullandı.

MEYDAN OKUDU

Asrın İş adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel de “5 kişiyi burada dövüp, kaçıp, gitmekle olmaz. Varsa yürekleri gelsinler biz buradayız.” diyerek meydan okudu.

Açıklamaların ardından yaklaşık 200 kişiden oluşan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.