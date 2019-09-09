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Malatya'da 10 yaşındaki çocuk çayda boğuldu

Akçadağ ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun cesedi, Tohma Çayı'nda bulundu.

AA | 09.09.2019 - 17:49..
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Malatya'nın Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi Aşağıköy mevkisinde yaşayan Gültekin Ailesi, 10 yaşındaki oğulları Miraç Gültekin'i evde bulamayınca komşuların da yardımıyla çevrede arama başlattı.

TERLİĞİ AİLE BULDU

Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından eve yaklaşık 100 metre mesafedeki Tohma Çayı kıyısında Miraç'ın terliğini bulan aile, durumu jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Malatya'da 10 yaşındaki çocuk çayda boğuldu

3 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri terliğin bulunduğu yerden çaya girerek, arama çalışmasına başladı. Ekipler, 10 dakikalık çalışmanın ardından Gültekin'in cesedini yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardı. Gültekin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Malatya'da 10 yaşındaki çocuk çayda boğuldu

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