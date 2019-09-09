Malatya'da 10 yaşındaki çocuk çayda boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Ankara'ya davet etti.

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Azez’de petrol tankeri patladı: 2 yaralı

Patlamanın nedeni henüz netleşmedi, ancak ilk tespitler olayın bir terör saldırısı olmadığı yönünde.