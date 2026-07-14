Malatya'da 3 asırlık bedesten, kadın girişimcilere emanet

Malatya'nın Darende ilçesi Zaviye Mahallesi'nde 300 yılı aşkın geçmişi bulunan Yusuf Paşa Bedesteni, 1700’lü yıllarda inşa edildi.

Restorasyonun ardından belediyenin de çevre düzenlemesi ile bedesten yeniden ilçe halkının hizmetine, 25 kadın girişimciye tahsis edildi.

İşletmeci Fatime Bozkurt, “Böyle bir iş yeri sağlandı bizlere, sağ olsunlar. Daha önce sosyal medyada ürünlerimi satıyordum. Şimdi de burada satacağım.

Belki başka bir yerde dükkan açsam bu kadar mutlu olmayabilirdim. Buranın atmosferi gerçekten çok farklı. Buralarda daha önce kimler yaşadı, kimler gezdi; bunları düşününce bile insan mutlu oluyor.” diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Dürdane Çağlar ise kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyuz. Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması güzel bir şey.

Kim bilir burada şekerci mi, terzi mi vardı? Dedelerimizin, atalarımızın burada olduğunu zaman zaman hayal ediyorum.

Tarihi mekanda olmak elbette çok güzel. Daha büyüleyici oluyor. Başkanımız ile birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.