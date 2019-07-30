Malatya’da 30’dan fazla işçi yemekten zehirlendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde bir hastanenin inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmaya başladı.

Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

30'DAN FAZLA İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Şantiyeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 30’dan fazla işçi, yapılan ilk müdahaleleri sonrası müşahede altına alındı.

Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.









