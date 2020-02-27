Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 7 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"ŞU ANA KADAR OLUMSUZ DURUM YOK"

İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.