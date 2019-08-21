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Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Janrdarma operasyonunda, piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

İHA | 21.08.2019 - 03:09..
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir otomobile operasyon düzenlendi.

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

5 BİN YILLIK İBRANİCE EL YAZMASI KİTAP

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda İbranice yazılı 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi.

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON DOLAR

Ele geçirilen tarihi eserin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

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