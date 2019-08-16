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Malatya'da 50 hektarlık alan yandı

Türkiye'de her gün neredeyse duyduğumuz orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

AA | 16.08.2019 - 06:42..
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kuru otların tutuşturulmasıyla yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 10 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

50 HEKTARLIK ALAN VE KAYISI BAHÇELERİ YANDI

Yangında ormanlık, kayısı bahçeleri ve boş arazilerin bulunduğu 50 hektarlık alan zarar gördü.

Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kuru otları tutuşturmasıyla büyüdüğünü belirtti.

ARAZİLERDE ATEŞ YAKILMASIN

Yangının daha sonra rüzgarın etkisiyle büyük bir alanı etkilediğini aktaran Vali Baruş, şunları kaydetti:"Ekiplerimiz burada çalıştı. Vatandaşlarımızın traktörleri ile canla başla mücadelesi sonucunda yangını kontrol altına aldı. Buradan vatandaşlarımızı son derece dikkatli olmaya davet ediyorum. Kesinlikle arazilerde ateş yakmasınlar, sigara atmasınlar. Çünkü ormanlarımız bizim canımız ciğerimiz, onlar yandığı zaman hakikaten çok üzülüyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz."

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