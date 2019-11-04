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Malatya'da 600 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 600 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 04.11.2019 - 23:19..
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Malatya Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Mahallesi’nde 1 kişinin evinde sahte rakı imal ederek satış yaptığı belirlendi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, 600 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan düzenekler ile 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Malatya'da 600 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da 600 litre kaçak içki ele geçirildi

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