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Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri personel taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü asker 5 kişi yaralandı.

İHA | 17.10.2019 - 01:08..
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Kaza, Akçadağ ilçesi Kürecik Mahallesi Kepez mevkiinde meydana geldi.

ARAÇ ALEV ALDI

C.G. idaresindeki hafif ticari araç ile C.G.A. yönetimindeki otomobil Kepez mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil alev alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alev alan araç söndürüldü.

Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı

3'Ü ASKER 5 YARALI

Kazada askeri personel oldukları öğrenilen C.G.,R.B.,F.K. ile otomobil sürücüsü C.G.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı

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