Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı

Kaza, Akçadağ ilçesi Kürecik Mahallesi Kepez mevkiinde meydana geldi.

ARAÇ ALEV ALDI

C.G. idaresindeki hafif ticari araç ile C.G.A. yönetimindeki otomobil Kepez mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil alev alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alev alan araç söndürüldü.

3'Ü ASKER 5 YARALI

Kazada askeri personel oldukları öğrenilen C.G.,R.B.,F.K. ile otomobil sürücüsü C.G.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.