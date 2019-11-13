İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

1 Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti Yasemin Allen'in ardından Aslıhan Gürbüz de kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

2 2020 yılında izin ve tatil günleri Bir sonraki yıl için tatil planı yapanlara güzel haber: resmi tatilleri birleştirdiğinizde 44 gün izin yapabilirsiniz.

3 Malatya'da bebek mamasının içerisine kokain gizledi Bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş, 25.65 gram saf kokain maddesi ele geçirildi.

4 Ahmet Altan yeniden tutuklandı FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında tahliye edilen, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı.

5 CHP'den TV programlarına katılım düzenlemesi CHP, milletvekillerinin televizyon programlarına katılımına yönelik bazı düzenlemeler getirdi. Buna göre 5-6 kişinin konuk olduğu programlara, katılım sağlanmayacak.

6 3 büyükler altyapıdan oyuncu çıkaramıyor Galatasaray ile Fenerbahçe, altyapıdan yetişen oyunculara şans verme konusunda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu oran 0,1'ken, sarı-lacivertliler altyapıdan yetişen hiçbir oyuncuya süre vermedi.