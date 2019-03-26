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Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eğlence merkezi çıkışında iki kişi arasında yaşanan bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 26.03.2019 - 05:57..
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Malatya’da bir eğlence merkezinde B.D. ile ismi öğrenilmeyen arkadaşı arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitleri yerlerine 2 bıçak darbesi alan B.D. yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri olayın gerçekleştiği caddede incelemede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan B.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri B.D.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı


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