Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bir çok noktayı eş zamanlı bombaladı

Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı

1 Tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız yakalandı iki kişi tuvalet havalandırmasın hırsızlık için girdiği ev içerisinde, ikamet sahipleri tarafından fark edildi. Bir kişi evde yaşayanlar tarafından eli eşarpla bağlanarak etkisiz hala getirildi.

2 ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı Washington merkezli National Interest dergisi, Rusya ve NATO arasında Avrupa'da yaşanacak olası bir savaşı simüle etti.

3 Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı Uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak kavga çıkardı. Çıkan kavgada elinde bıçak bulunan adam kendisini ve sevgilisi yaraladı.

4 Bella Hadid Mert Alaş ile Kapadokya'da Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Kapadokya'da Bella Hadid'e bir marka için özel fotoğraf çekimi yapacak.

5 Bakan Kurum: Her yıl 300 bin konut dönüştürülecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de deprem riskine vurgu yaparak, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü planladıklarını belirtti.

6 Alkollü genç intihar girişiminde bulundu Bunalıma giren bir gencin üst geçide çıkıp aşağıya atlayacağını söylemesi, ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşlar olayı film seyreder gibi izledi.