taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7222
Euro
6.4542
Altın
1417.29
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.693

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

DHA | 15.07.2019 - 00:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malatya'da akşam saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Kavgada, taraflar yanlarında olan bıçakla Mehmet D., Vahap D., ve Ebubekir D.,'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçakları ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar,Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar,Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

132
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

3
Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştü

0
Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

0
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir