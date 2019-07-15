Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da akşam saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Kavgada, taraflar yanlarında olan bıçakla Mehmet D., Vahap D., ve Ebubekir D.,'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedaviye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçakları ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





