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Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı

Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

İHA | 22.05.2019 - 04:17..
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Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Şehit Cemil Ökke sokak içerisinde bulunan 2 katlı müstakil bir eve motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfekle 2 el ateş açıp kaçtı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evin camlarına ve duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti.

Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı

EVE VE OTOMOBİLE SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edili. Polis ekipleri silahlı saldırı düzenlenen evin bulunduğu sokakta detaylı incelemede bulunurken olay yerinde 1 adet boş tüfek kartuşu buldu.

Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı

Öte yandan Battalgazi Mahallesi Göztepe Caddesi üzerinde silahlı saldırıya uğrayan bir otomobil ise isabet aldı. Polis ekiplerinin her iki olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.
Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı

Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı

Malatya’da bir ev ile otomobile silahlı saldırı

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