Malatya'da bir genç 7. kattan kendini attı

Bostanbaşı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal(27), oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Beton zemine düşen Ünal, ağır yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ünal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.