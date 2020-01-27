taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.948
Euro
6.5618
Altın
1582.13
Borsa
122141.75
Gram Altın
302.538
Bitcoin
51077.5

Malatya'da bir kişi babasını iş yerinde ölü olarak buldu

Malatya'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

İHA | 27.01.2020 - 06:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde, Musa O.'ya (67) telefonla ulaşamayan oğlu M.O., Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İş yerinde babası Musa O.yu yerde hareketsiz bir şekilde bulunan M.O. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Musa O.'nun cenazesi polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Malatya'da bir kişi babasını iş yerinde ölü olarak buldu

Malatya'da bir kişi babasını iş yerinde ölü olarak buldu

Malatya'da bir kişi babasını iş yerinde ölü olarak buldu

İlginizi Çekebilir
Malatya'da iki kuzen arasında bıçaklı kavga
Malatya'da aralarında tartışma çıkan iki kuzen bıçakla birbirini yaraladı.
Üskürdar'da bir inşaatta silahlı kavga
Üsküdar’da inşaat şantiyesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Denizli'de otomobil şarampole girdi
Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole giren otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Manisa'da kaza yapıp kaçmak isterken yayaya çarptı
Manisa'da kazaya karışan bir araç, kaçmaya çalışırken bir yayaya çarparak olay yerinden kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak

78
ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü

ABD konsolosluk aracı başka bir araca çarptı: 2 ölü

6
Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

31
İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

1
Manisa'da kaza yapıp kaçmak isterken yayaya çarptı

Manisa'da kaza yapıp kaçmak isterken yayaya çarptı

3
Üskürdar'da bir inşaatta silahlı kavga

Üskürdar'da bir inşaatta silahlı kavga

4
Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir