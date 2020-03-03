Sınırı geçmek için geldi, kedisi ve köpeğine gözyaşlarıyla veda etti

1 Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu Malatya'da bir kişi ayrıldığı eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

2 Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi ile görüşme yaptı.

3 Erdoğan, Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile İdlib ve mülteci meselesini telefonda görüştü.

4 Ünal Karaman Rize'ye gitti Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşan Ünal Karaman, sözleşmeyi imzalamak üzere Rize'ye ulaştı.

5 İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı İsrail'de bir yıl içerisinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimlerde, Netanyahu'nun partisi 60 milletvekili çıkararak koalisyon hükümeti kurmak için gerekli sayının gerisinde kaldı.

6 İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu İdlib'de düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.