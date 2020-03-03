Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen ve il dışında bulunduğu zannedilen E.B.'nin eski eşi evdeki ışıkların yandığını gördü.
İPE ASILI HALDE BULDU
E.B'nin eski eşi, kontrol etmek amacıyla eve girdiğinde E.B.'yi doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu.112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
POLİS İNTİHARDAN ŞÜPHELENİYOR
Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlatılırken, E.B.'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.