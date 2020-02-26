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Malatya'da bir kişi lokantada silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir kişi lokantada yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İHA | 26.02.2020 - 06:02..
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi AK Sokak içerisinde bulunan bir lokantada yemek yiyen E.D.'ye F.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet alan E.D. yaralanırken F.D. olay yerine geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

5 ADET BOŞ TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayda kullanılan silahı da ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da bir kişi lokantada silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir kişi lokantada silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir kişi lokantada silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir kişi lokantada silahlı saldırıya uğradı

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