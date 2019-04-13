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Malatya'da bozulan aracını bisikletle çekti

Malatya’da bir kişi bozulan aracını bisikletiyle çekerken, çevredekilerin meraklı bakışlarına maruz kaldı.

İHA | 13.04.2019 - 13:28..
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Arap Osman Kavşağı'nda meydana gelen olayda, bir sürücüye ait aracın bozulması üzerine bölgeden geçen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, çekme halatını bisikletine bağladı.

ARAÇLARA ELİYLE DUR İŞARETİ YAPTI

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında aracı çekmeye başlayan bisikletli vatandaş, kavşaktan dönerken diğer araçlara da durmaları için işaret yaptı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tıklanma rekorları kırarken vatandaşlar görüntülere, ‘ilginç bir durum’ yorumunda bulundu.

Bozulan arabayı bisikletle çekti

Malatya'da bozulan aracını bisikletle çekti

Malatya'da bozulan aracını bisikletle çekti

Malatya'da bozulan aracını bisikletle çekti

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