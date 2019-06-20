Malatya'da buğday pazarında yağmur zarara yol açtı

Malatya’da etkisini sürdüren sağanak yağış, Salköprü Mahallesinde bulunan Buğday Pazarı’nda da mağduriyete neden oldu.

Dışarıda bulunan tonlarca hububat yağmurda ıslandı.

Pazar esnafı heba olan tonlarca buğday nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

BUĞDAY VE ŞİRE PAZARI LAZIM

Mevcut buğday pazarının Malatya’ya yakışmadığını ifade eden Pazar esnafı, biran önce daha modern bir pazarın yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Esnafın yaşadığı mağduriyeti yerinde inceleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da, pazarın halinin işler acısı olduğunu söyleyerek, acil bir şekilde yeni bir Buğday ve Şire Pazarı yapılması gerektiğini dile getirdi.























