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Malatya'da cinayet anını kameralar kaydetti

28 Ekim günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

İHA | 31.10.2019 - 23:16..
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Malatya'nın Pütürge ilçe merkezinde 28 Ekim günü yaşanan olayda, aralarında kan davası olduğu iddia edilen Yahya E., Ömer Erdoğan'ı vurarak öldürmüştü.

SİLAHI GÖRÜNCE İLK HAMLEYİ YAPIYOR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Erdoğan, sokakta 2 kişi ile konuşan akrabası Yahya E.'nin yanına hızla yaklaşıyor. Bu sırada cebinden silah çıkardığı görülen Ömer Erdoğan'a, akrabası Yahya E. hamle yaparak tek el ateş ediyor.

Cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı VİDEO

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Durumun bildirilmesi üzerine Ömer Erdoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Malatya'da cinayet anını kameralar kaydetti

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