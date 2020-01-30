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Malatya'da deprem sonrası kaynak suyu

Depremden etkilenen Malatya'da, bir bahçeden kaynak suyu çıktı.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 15:54..
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kaynak suyu akmaya başladı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Pütürge'ye bağlı Taşmış Mahallesi'nde, bir bahçeden kaynak suyu çıktı.

Malatya'da deprem sonrası kaynak suyu

DEPREMDEN SONRA KAYNAK SUYU AKTI

Taşmış Mahalle Muhtarı Müslüm Endes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra kaynak suyunun akmaya başladığını söyledi.

Depremden bir gün sonra alana gidebildiğini belirten Endes, "Deprem günü ben ilçedeydim. Mahalleden beni aradılar, alana gittim. Alanda karşılaştığım manzarada yerin altından su fışkırıyordu. Belediyeden iş makinesi istedim, gelip kontrol ettiler ama çok müdahalede bulunamadılar. Halen su akmaya devam ediyor." diye konuştu.

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