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Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor

Elazığ'daki depremin ardından Malatya'da da hasar gören binada yaşayan vatandaşlar tahliye ediliyor.

İHA | 25.01.2020 - 16:17..
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Elazığ'da dün akşam meydana gelen deprem sonrası Malatya'da da hasar çalışmaları başladı.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde hasar çalışması yaptı.

HASARLI BİNALAR TESPİT EDİLİYOR

Birçok evde çatlak oluştuğu öğrenilirken, Üçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 2 binanın da kolonlarında çatlakların oluştuğu belirtildi.

Binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yetkililer ise hasarlı evlere girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor

Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor

Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor

Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor


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